Yöresel değil korsan

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Her önüne gelenin 'yöresel' adı koyup fuar adı altında pazar tezgahı kurmaya başladığı Antalya'da bir skandala imza atıldı. Akdeniz Üniversitesi yanındaki boş alana Akdeniz Fuar Organizasyon Şirketi adına Raziye Akdeniz ismi ile tarafından korsan fuar açıldığı belirlendi. Yöresel Lezzetler Pazarı adı altındaki fuarın hiçbir kurumdan izin alınmadan açıldığı ortaya çıktı. Bölge esnafını çileden çıkaran pazardaki 40 stantta, kontrolsüz bir şekilde gıda maddesi satılması dikkat çekti. Konyaaltı Belediyesi kendilerine başvurulduğunu ve ilgili kurumlardan izin alınması halinde açılabileceği yolunda yazı verdiklerini belirtti.Antalya Ticaret İl Müdürü Seval Yasak Dizerkonca ise, fuar açılabilmesi için Bakanlık ve TOBB takviminde yer alması gerektiğini hatırlatarak, yasal işlem başladıklarını söyledi. Tarım ve Ormancılık İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise yöresel ürün fuarları açılmadan önce kendilerinden izin alınması gerektiği vurgulandı ve "Bu tür yerlerde yöresel üründen çok kalitesiz ürün satılıyor" uyarısı yapıldı.Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, kendilerine başvuru yapıldığını ancak böyle bir izin vermediklerini söyledi. Ardından korsan fuarın kaldırılmasıyla ilgili karar geldi. Kaymakam Köten imzasıyla Konyaaltı Belediyesi ve firma yetkilisine gönderilen yazıda, "Fuar açma izin belgeniz ve Antalya Ticaret İl Müdürlüğü'nce tüketici günleri düzenlemesi izni bulunmadığından izinsiz olarak düzenlenen fuar sonlandırılmadığı taktirde kolluk kuvvetlerince faaliyet sonlandırılacaktır" denildi.KORSAN fuarla ilgili ilk tepki Pazarcılar Odası Başkanı İsmail Öz'den geldi. Öz, "Bu tür açılışlar izne tabi. Biz baştan beri bu tür oluşumlara karşıyız. Çünkü esnafımızın belini büküyor. Adam restoran açmış. Mutfağı yok, lavabosu yok" dedi. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere ise, esnafa zarar veren bir oluşum olduğuna dikkat çekti. Dere, "Yöresel ürünler adı altında vatandaşımız kandırılıyor. Örneğin Vakfıkebir tereyağı diye Antalya'dan bir firmadan alınan yağın satıldığı bilgisi bize ulaştı. Fuarda fiş fatura kesilmediği yönünde şikayetler var. Esnafımızın hepsi tepkili. Bu tür açılışlar olmaması için valilik, belediyelerle ortak protokolümüz var. Esnafımıza darbe vurulmamalı" diye konuştu.