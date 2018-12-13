Yunus motivasyonu

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA lise son sınıf öğrenicileri üniversite sınav stresini Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği yunus gösterisi ve akvaryum gezisinde atıyor. Son olarak Merkezdeki 7 liseden 800 öğrenci akvaryum gezisi ve yunus gösterisi ile moral depoladı.Öğrencilerin heyecan dolu günü yüzlerce farklı türden balığın bulunduğu akvaryumda başladı. Öğrenciler, dünyanın en büyük tünel akvaryumunda belgesellerden gördükleri birbirinden ilginç su canlılarını meraklı gözlerle inceledi. Ardından Dolphinland'da foklar, yunus ve beyaz balinanın muhteşem gösterisiyle keyifli anlar yaşadı. Başkan Menderes Türel de etkinliklere katıldı.