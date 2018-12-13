Yuvalı Köyü yanıyordu

BUGÜN NELER OLDU

ISPARTA'NIN Eğirdir ilçesinde önceki gün sabaha karşı çıkan yangında 3 ev ve 2 traktör kullanılamaz hale geldi, 11 büyükbaş hayvan telef oldu. Yangın bağlı Yuvalı Köyü'nde Yaşar Aydemir'e ait evde çıktı. Elektrik aksamındaki kısa devreden kaynaklandığı düşünülen yangın kısa sürede büyüyerek Fatma Aydemir ve Süleyman Alasarıkoğlu'nun yaşadığı iki eve daha sıçradı.Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Uzun süren çalışma sonucunda kontrol altına alınan yangında, 3 ev kullanılamaz hale geldi. Ahırlardaki 11 büyükbaş telef olurken, 2 traktör de küle döndü.