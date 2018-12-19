Acılı dondurma yaptı

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Antalya'da dondurmacılık yapan İlker Akkurt (44), kış aylarında dondurma tüketimini artırmak için hastalıklarına karşı direnci artırdığını iddia ettiği 'acı biberli dondurma' üretti. Akkurt ürünün yaklaşık 1 yıllık deneme sürecinin ardından ortaya çıktığını anlattı. Başta İskandinav ülkeleri olmak üzere soğuk iklimin hakim olduğu pek çok ülkede 'acı biberli' dondurmanın tercih edildiğini anlatan İlker Akkurt, biberin sağlık açısından faydalı olduğunu, soğuk algınlığına iyi geldiğini, metabolizmayı hızlandırdığını söyledi.Dondurmada Şili biberi ve taze zencefil kullandığını anlatan Akkurt, "Zencefil doğal antibiyotiktir. Magnezyum açısından zengindir. Grip ve nezleye iyi gelir. Bu yüzden doğal antibiyotik deposu olan acı biberli dondurmayı ürettim" dedi.