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Çardaş Prensesi sahneleniyor

Giriş Tarihi: 19.12.2018
Çardaş Prensesi sahneleniyor
Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), 22 Aralık'ta dünyaca ünlü 'Çardaş Prensesi' operetinin sezon prömiyerini yapacak. Antalya DOB, kurulduğu 1999 yılında da sahnelediği üç perdelik opereti yeniden sahneleyerek bir nostaljiye imza atacak. Haldun Özörten tarafından sahneye konulan ve metni Leo Stein ve Bela Jenbach'a ait olan eser Aydın Gün'ün çevirisi ile Türkçe olarak seslendirilecek. 22 Aralık Cumartesi sahnelenecek eserde Antalya DOB orkestrasını şef Hakan Kalkan ve şef Ömer Yöndem sezon boyunca dönüşümlü olarak yönetecek.
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Çardaş Prensesi sahneleniyor
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