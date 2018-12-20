156 ülkeden 80 bin komşu

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, Uluslararası Göçmenler Günü kapsamında, aralarında Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İrina Balcı, Ukrayna Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Olesya Mercan, Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği Başkanı Kürşat Çavuşoğlu'nun da bulunduğu heyeti kabul etti. Antalya'da 154 ülkeden 80 bin yabancı ülke vatandaşının yaşandığını açıklayan Karaloğlu, Antalya'nın bir göçmen şehri olduğunu söyledi. Türkiye'de İstanbul'dan sonra en fazla yabancının ikamet ettiği ilin Antalya olduğuna dikkati çeken Karaloğlu, "Kültür uyumu ve entegrasyonu çok önemli. Çok kültürlü bir şehir olan Antalya buna en güzel örnek" dedi.Ukrayna Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Mercan da Antalya'da hiçbir zaman 'yabancı' olduğu duygusu yaşamadığını belirterek, "Türkiye kendi evim gibi, başka bir ülkede olsa bu kadar mutlu olamazdık" dedi Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İrira Balcı da ABD ve Fransa başta olmak üzere birçok ülkeye gittiğini belirterek Türkiye'nin yabancılara yaptığı misafirperverlikle dünyaya örnek olduğunu ifade etti. Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği Başkanı Çavuşoğlu da Türkiye'nin herkese kapısının açık olduğunu ve dünyaya örnek olduğunu kaydetti.