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Acı içinde acı

Giriş Tarihi: 20.12.2018
Acı içinde acı
BURDUR'DA emekli astsubay Muzaffer Danış'ın tabancayla vurarak öldürdüğü eşi Nilüfer (50) ile kızı Gizem Nur Danış (18) için gözyaşları sel oldu. Anneleri ve kardeşleri öldürülen Oğuzhan ve Özge Danış kardeşler, büyük üzüntü yaşadı. İki kardeş, anne ve kardeşinin tabutunun başından biran olsun ayrılmayarak gözyaşı döktü.

BABA AYRI DEFNEDİLDİ
Cinnet getiren baba kurbanı olan anne-kız daha Sultandere Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Anne kızın cenaze namazına Burdur Valisi Hasan Şıldak, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ve İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç da katıldı. Olay sonrası intihar eden Muzaffer Danış'ın cenazesi ise ayrı toprağa verildi. Oğlunun tabutuna sarılan anne Şerife Danış, helallik alınması sırasında, "Yerden göğe kadar helal olsun kuzum. 24 senedir görmedim" diye ağladı.
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