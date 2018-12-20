Akrep’in zor sınavı

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ikinci maçında bugün oynayacağı Darıca Gençlerbirliği ve Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yağmur altında yaptığı antrenmanla sürdürdü. A SPOR'dan canlı yayınlanacak rövanşta, ilk maçı kendi evinde 4- 2 kazanan kırmızı-beyazlılara beraberlik yetecek.
Ancak rakibin gol bulması halinde Antalyaspor'a her türlü gollü beraberlik de yarayacak. DOUKARA DÖNDÜ TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre; bugün saat 13.45'te Darıca Stadyumu'nda oynanacak kupa mücadelesini Serkan Tokat yönetecek.
Tokat'ın yardımcılıklarını
ise Mehmet Cem
Satman ve Tevfik Özkoç
yapacak.
Akreplerde, Büyükşehir
Belediye Erzurumspor maçında
sakatlanan Souleymane Doukara
da takımla birlikte çalışmaya
katıldı. Göztepe, Bursaspor ve Yeni
Malatyaspor maçlarında forma
giyemeyen Senegalli golcünün Fenerbahçe
maçına kadar hazır olabileceği
bildirildi. Süper Lig'de geçen hafta Evkur Yeni Malatyaspor'a mağlup olarak yarışta yara alan Akrepler, kupada turu geçerek moral bulmayı hedefliyor. DİEGO PFDK'YA SEVK EDİLDİ TFF
Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporlarını açıkladı. Yeni Malatyaspor mücadelesinin 72. dakikasında kırmızı kart görerek oyundan atılan Diego Angelo, PFDK'ya sevk edildi. 43'üncü maddeye göre sevki yapılar Diego'nun 2-4 maç arasında ceza alması bekleniyor.