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Akrep’in zor sınavı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ikinci maçında bugün deplasmanda Darıca Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan ’a beraberlik yetecek. Mücadele 13.45’te A Spor’da

Giriş Tarihi: 20.12.2018
Akrep’in zor sınavı
Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ikinci maçında bugün oynayacağı Darıca Gençlerbirliği ve Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yağmur altında yaptığı antrenmanla sürdürdü. A SPOR'dan canlı yayınlanacak rövanşta, ilk maçı kendi evinde 4- 2 kazanan kırmızı-beyazlılara beraberlik yetecek. Ancak rakibin gol bulması halinde Antalyaspor'a her türlü gollü beraberlik de yarayacak.

DOUKARA DÖNDÜ
TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre; bugün saat 13.45'te Darıca Stadyumu'nda oynanacak kupa mücadelesini Serkan Tokat yönetecek. Tokat'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Cem Satman ve Tevfik Özkoç yapacak. Akreplerde, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sakatlanan Souleymane Doukara da takımla birlikte çalışmaya katıldı. Göztepe, Bursaspor ve Yeni Malatyaspor maçlarında forma giyemeyen Senegalli golcünün Fenerbahçe maçına kadar hazır olabileceği bildirildi. Süper Lig'de geçen hafta Evkur Yeni Malatyaspor'a mağlup olarak yarışta yara alan Akrepler, kupada turu geçerek moral bulmayı hedefliyor.

DİEGO PFDK'YA SEVK EDİLDİ TFF
Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporlarını açıkladı. Yeni Malatyaspor mücadelesinin 72. dakikasında kırmızı kart görerek oyundan atılan Diego Angelo, PFDK'ya sevk edildi. 43'üncü maddeye göre sevki yapılar Diego'nun 2-4 maç arasında ceza alması bekleniyor.
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Akrep’in zor sınavı
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