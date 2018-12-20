Akrep’in zor sınavı

BUGÜN NELER OLDU

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ikinci maçında bugün oynayacağı Darıca Gençlerbirliği ve Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yağmur altında yaptığı antrenmanla sürdürdü.Ancak rakibin gol bulması halinde Antalyaspor'a her türlü gollü beraberlik de yarayacak.Tokat'ın yardımcılıklarınıise Mehmet CemSatman ve Tevfik Özkoçyapacak.Akreplerde, BüyükşehirBelediye Erzurumspor maçındasakatlanan Souleymane Doukarada takımla birlikte çalışmayakatıldı. Göztepe, Bursaspor ve YeniMalatyaspor maçlarında formagiyemeyen Senegalli golcünün Fenerbahçemaçına kadar hazır olabileceğibildirildi.Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporlarını açıkladı. Yeni Malatyaspor mücadelesinin 72. dakikasında kırmızı kart görerek oyundan atılan Diego Angelo, PFDK'ya sevk edildi. 43'üncü maddeye göre sevki yapılar Diego'nun 2-4 maç arasında ceza alması bekleniyor.