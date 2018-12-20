Alanyaspor son 16’da

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur rövanş maçında Aytemiz Alanyaspor, 7-2'lik skor avantajı ile deplasmanda oynanan ikinci maçta Kahramanmaraşspor'a 2-1 mağlup olmasına rağmen tur aldı.
6. dakikada Kahramanmaraşspor'dan Burak Can, serbest vuruştan ceza sahasına ortalanan topu kaleye göndererek durumu 1-0 yaptı. YAĞIŞ FUTBOLA İZİN VERMEDİ
79. dakikada Aytemiz Alanyaspor'dan Bobo, ceza sahasındaki karambolde meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak, skoru 1-1'e getirdi. 89. dakikada Kahramanmaraşspor'dan Lider'in ceza sahasına ortaladığı topu kafayla kaleye gönderen İbrahim, takımının ikinci golünü atarak durumu 2-1'e getirdi.
Yağış nedeniyle ağır bir zeminde oynanan maçta her iki takım da bekleneni veremedi. Uzatma dakikalarında da başka gol olmayınca ev sahibi takım maçı 2-1 kazandı. Alanya'nın rakibi yarın belli olacak.