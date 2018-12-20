Alanyaspor son 16’da

BUGÜN NELER OLDU

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur rövanş maçında Aytemiz Alanyaspor, 7-2'lik skor avantajı ile deplasmanda oynanan ikinci maçta6. dakikada Kahramanmaraşspor'dan Burak Can, serbest vuruştan ceza sahasına ortalanan topu kaleye göndererek durumu 1-0 yaptı.79. dakikada Aytemiz Alanyaspor'dan Bobo, ceza sahasındaki karambolde meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak, skoru 1-1'e getirdi.Yağış nedeniyle ağır bir zeminde oynanan maçta her iki takım da bekleneni veremedi. Uzatma dakikalarında da başka gol olmayınca ev sahibi takım maçı 2-1 kazandı. Alanya'nın rakibi yarın belli olacak.