Bisiklet tutkunları Akdeniz’de buluştu

BUGÜN NELER OLDU

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Bisiklet Topluluğu tarafından düzenlenen Üniversitelerarası II. Dağ Bisikleti Yarışı bisiklet tutkunlarını buluşturdu.Yağmurlu havada 5 km'lik parkurda yarışan sporcular zorlu mücadelede şampiyonluk için ter döktü.Erkekler bireyselde AÜ'den Serdar Anıl Depe birinci, kadınlar bireyselde ise Ege Üniversitesi öğrencisi Rafiye Başat birinci oldu. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Emre Çalışkan ve Bisikleti Topluluğu Akademik Danışmanı Prof. Dr. Gökhan Akkoyunlu'nun da öğrencilerin heyecanına ortak olduğu yarışmanın sonunda dereceye giren öğrencilere madalya ve ödülleri verdi.