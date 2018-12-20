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Bisiklet tutkunları Akdeniz’de buluştu

Bisiklet Topluluğu tarafından düzenlenen Üniversitelerarası II. Dağ Bisikleti Yarışı gerçekleştirildi

Giriş Tarihi: 20.12.2018
Bisiklet tutkunları Akdeniz’de buluştu
Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Bisiklet Topluluğu tarafından düzenlenen Üniversitelerarası II. Dağ Bisikleti Yarışı bisiklet tutkunlarını buluşturdu. kampüsünde düzenlenen Üniversitelerarası II. Dağ Bisikleti Yarışına, 12 üniversiteden toplam 76 sporcu katıldı. Yağmurlu havada 5 km'lik parkurda yarışan sporcular zorlu mücadelede şampiyonluk için ter döktü. Yarışmada erkekler takım klasmanında AÜ birinci, Ege Üniversitesi ikinci, Selçuk Üniversitesi üçüncü olurken, kadınlar takım klasmanında Ege Üniversitesi birinci, Gazi Üniversitesi ikinci, AÜ üçüncü oldu. Erkekler bireyselde AÜ'den Serdar Anıl Depe birinci, kadınlar bireyselde ise Ege Üniversitesi öğrencisi Rafiye Başat birinci oldu. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Emre Çalışkan ve Bisikleti Topluluğu Akademik Danışmanı Prof. Dr. Gökhan Akkoyunlu'nun da öğrencilerin heyecanına ortak olduğu yarışmanın sonunda dereceye giren öğrencilere madalya ve ödülleri verdi.
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Bisiklet tutkunları Akdeniz’de buluştu
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