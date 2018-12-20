CHP’de bölünmüşlüğün resmi

BUGÜN NELER OLDU

CHP'NİN Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, parti teşkilatı tarafından yalnız bırakıldı. Böcek'in Ankara dönüşü havalimanında düzenlenen karşılama töreni, parti içi bölünmüşlüğün resmini ortaya koydu. Böcek'i karşılamaya gelenler arasında sadece CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve CHP Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci yer aldı.CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Böcek'i karşılamaya katılmadı. Adaylıkları açıklanan Muratpaşa Belediye Başkan Ümit Uysal, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ve Konyaaltı Belediye Başkan adayı Semih Esen'in de havalimanındaki karşılamaya katılmamaları dikkat çekti.Böcek karşılama töreninde yaşanan tablo tartışmaları da beraberinde getirdi. Böcek ve CHP'nin eski İl Başkanı Semih Esen arasında yaşanan gerilim 24 Haziran genel seçimlerine de yansımıştı. CHP'nin Antalya milletvekili aday listesinde 5'inci sırada yer alan Esen, son anda liste dışı kalarak yerine Cavit Arı listeye girmişti. CHP'deki bu Arı operasyonunda Böcek'in müdahil olduğu iddia edilmişti. Esen ise liste dışı kaldığı dönemde sosyal medya hesabından "Ben partime sözümü tutacağım, başkaları da verdikleri sözü tutsunlar" açıklaması yapmıştı. Esen'in Konyaaltı adayı gösterilmesi, 'verilen söz bu muydu' dedirtti. Böcek'in yaptırdığı 'El ele yürünecek 31 Martta' afişi yaşananlardan sonra boşta kalmış oldu.