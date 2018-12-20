Galatasaray’ın gözü Antalya ve Alanya’da

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DEVRE arasında kadrosuna golcü takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'ın, Antalyaspor'un Senegalli yıldızı Souleymane Doukara ile ilgilendiği iddia edildi.Bu sezon Antalyaspor ile 12 lig maçında forma giyen 27 yaşındaki golcü futbolcu, 6 gol 2 asist ile oynadı. Doukara'nın Antalyaspor ile olan sözleşmesi 2020 yılına kadar devam ediyor.Alanyaspor'da oynadığı dönemde Emre Akbaba'yla çok iyi anlaşan Efecan'ın sarı-kırmızılı formayı giymek istediği öğrenildi. Galatasaray altyapısından yetişen Efecan Karaca'nın sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Oyuncuyu bedava kaptırmak istemeyen Alanyaspor'un da uygun bir fiyata Efecan'ı satabileceği belirtildi.