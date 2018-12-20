Galatasaray’ın gözü Antalya ve Alanya’da

DEVRE arasında kadrosuna golcü takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'ın, Antalyaspor'un Senegalli yıldızı Souleymane Doukara ile ilgilendiği iddia edildi. Antalyam.com'un haberine göre, golcü oyuncu ile Galatasaray'ın yanı sıra Göztepe de ilgileniyor.
Bu sezon Antalyaspor ile 12 lig maçında forma giyen 27 yaşındaki golcü futbolcu, 6 gol 2 asist ile oynadı. Doukara'nın Antalyaspor ile olan sözleşmesi 2020 yılına kadar devam ediyor. Galatasaray'ın Doukara'nın yanısıra Alanyaspor'un orta saha futbolcusu Efecan için de harekete geçtiği iddia edildi.
Alanyaspor'da oynadığı dönemde Emre Akbaba'yla çok iyi anlaşan Efecan'ın sarı-kırmızılı formayı giymek istediği öğrenildi. Galatasaray altyapısından yetişen Efecan Karaca'nın sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Oyuncuyu bedava kaptırmak istemeyen Alanyaspor'un da uygun bir fiyata Efecan'ı satabileceği belirtildi.