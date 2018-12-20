Isparta’da barışa 30 bin başvuru

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ISPARTA'DA İmar Barışı'na 30 bin başvuru yapıldı. Konuyla ilgili bilgi veren Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdullah Borca, "Yapılan başvurulardan 19 binine yapı kayıt belgesi verildi. 51 milyon lira da ücret yatırıldı" diye konuştu. Başvuru süresinin 31 Aralık 2018'de tamamlanacağını hatırlatan Abdullah Borca, başvurularını yapmayan vatandaşlara başvurularını bir an önce tamamlama çağrısında bulundu. Borca 300 vatandaşın da işlemlerini tamamlayarak tapularını aldığını, 1 milyon TL'de tapuya ödeme yapıldığını sözlerine ekledi.Barışın 2018 öncesi yapıları kapsadığını hatırlatan Borca, "Bu yıl içerisinde yapılan hiçbir yapı barış kapsamında olmadığı için bu tür durumda olanlar takibimiz ve incelememiz altındadır" diye konuştu. Abdullah Borca kaçak yapılarla ilgili, Alo 181 ve CİMER üzerinden gelen şikayetleri de incelikle değerlendirdiklerini ifade ederek, "Şuan için ilimizde çok yüksek olmasa da belli sayıda kaçak yapı tespit ettik, bunları da Cumhuriyet Başsavcılıklarına iletiyoruz" dedi.