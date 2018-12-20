Kepez’e muhtar evleri

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Antalya'da Kepez Belediyesi, muhtarların daha modern ortamlarda hizmet vermesi için ilçeye 1 'Muhtar Koordinasyon Merkezi' ve 38 'Muhtar Evi' kazandırdı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından inşa edilen muhtar evleri, peyzaj çalışması ile de güzelleştiriliyor. Cumhuriyet döneminin ilk yıllarındaki Türk mimarisi şeklinde projelendiren ve 66 metrekare alandan oluşan muhtar evlerinde, muhtar odası, sekreter odası, mutfak ve lavabo bulunuyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Muhtar Evi projesinin, hizmet elçisi olarak gördükleri muhtarlara verdikleri değeri gösterdiğini söyledi. Hakan Tütüncü, "Muhtar kamu hizmeti yapıyor. Halkımızın güzel ve konforlu binalarda almasını istiyoruz. Bu amaçla şık, zarif ve donanımlı binalar yapıyoruz" dedi.