Sitede ceza isyanı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA site içerisindeki otoparklara sığmayan araçlarını çevredeki sokaklara park eden site sakinleri, fahri müfettiş tarafından yazılan park cezalarına isyan etti. Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi 304 sokakta bulunan Afşin Kent Sitesi sakinleri, sokakta herhangi bir yasak uyarısı bulunmadan cezanın usulsüz olduğunu belirterek itiraz edeceklerini söyledi. Site sakinleri her hafta gelen cezalar nedeniyle salı günlerinin kabusa döndüğünü anlattı.Site yöneticisi Afşin Kent Sitesi Zeynel Belen ve site sakinleri bir açıklama yaptı. Açıklama sırasında gelen kurye tarafından 7 kişiye 108 liralık trafik cezası iletilmesi ise ilgi çekici bir tesadüf oldu. Zeynel Belen, 420 konuttan oluşan sitelerinde 160 araçlık park yerinin bulunduğunu belirterek, "550 kayıtlı aracımız var. 160 araç aldığı için diğerleri tamamen dışarıda kalıyor. Sokağa park etmek zorunda kalıyoruz. Sürekli bir fahri müfettişler tarafından ceza yiyoruz" dedi. Çaresiz olduklarını belirten Belen, "İçeride yer yok. Biz bu arabaları balkona mı çıkartacağız" diye konuştu.