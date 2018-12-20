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Su baskını 10 kat düştü

Bir haftada yağışta rekor kırıldığını hatırlatan Başkan Türel, “Eskiden bu yağmurlarda 400’ün üzerinde su baskını ihbarı gelirdi. Yatırımlar sayesinde ihbar 40’ı geçmedi” dedi

Giriş Tarihi: 20.12.2018
Su baskını 10 kat düştü
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kepezli muhtarlarla bir araya geldi. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde gerçekleşen buluşmada Türel, muhtarların sorun, talep ve önerilerini dinledi. Türel, Kepez'e Büyükşehir Belediyesi olarak yaptıkları yatırımının 2.2 milyar lirayı bulduğunu açıkladı.

HASAN SUBAŞI ANISI
Sadece yağmursuyu drenaj kanalı yatırımlarının 150 milyon liraya yakın olduğunu kaydeden Türel, "Eskiden Süleyman Demirel Bulvarı iki damla yağmurda göle dönerdi. Son bir haftada Antalya'ya 500 kilogramla son yılların en yüksek yağışını aldık. Bir gün eski Büyükşehir Belediye Başkanımız Hasan Subaşı, 'Biz böyle yoğun yağış olduğunda itfaiyeye 400'ün üzerinde su baskını ihbarı alırdık' dedi. Şimdi Kepez'de 6 tane. Antalya'nın tamamında 40'ı geçmiyor aldığımız ihbar" diye konuştu.

ÇİFT KANATLA UÇUYOR
2014 seçimlerinden önce tek kanatla uçmaya çalışan Kepez'in artık çift kanatla uçtuğunu belirten Türel, "Hakan Başkanla el ele gönül gönüle ortaya koyduğumuz gayret sayesinde Kepez bambaşka bir noktaya geldi. 2004'te Kepez Antalya'nın arka bahçesi olmaktan çıkacak ön bahçesi olacak demiştik. Şimdi böyle oldu" ifadelerini kullandı. Başkan Menderes Türel, Avni Tolunay Mahallesi'ndeki mülkiyet sorunu için özel kanun çıkartabilme noktasına geldiklerini kaydetti. Başkan Türel, "Antalya ve Kepez çok şanslı bir dönem yaşıyor" dedi. Kepez Muhtarlar Derneği Başkanı Feyzullah Büyükkeleş, Başkan Türel'e teşekkür plaketi verdi. Buluşmaya Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de katıldı.
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Su baskını 10 kat düştü
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