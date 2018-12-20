Topraksız tarımla gelirini 5’e katladı

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ANTALYA'NIN Aksu ilçesinde yaşayan çiftçi Alper Yeğen, topraklı ürettiği çileklerin maliyeti ve işçiliğinde zorlanınca topraksız çilek üretimine geçti. Hindistan cevizi kabuğundan yapılan cocopeat süngerleri kullanan Yeğen, 12 bin metrekare alanda 270 bin çilek fidesi dikti. Yeğen, çilek hasadından gelirinin 5 kat arttığını açıkladı.Yeğen, 7 yıldır topraksız çilek üretimi yaptığını ve 6 yıldır da katlı raflarda çilek yetiştirdiğini belirten Alper Yeğen, "Aralık ayı itibari ile hasadımız başladı. Bizim hasadımız Temmuz başına kadar devam eder. Topraksız olduğu için kalitemiz iyi, rengimiz güzel. Tadı ise topraklı tarıma göre daha iyi" dedi.