Yerli malı vurgusu

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Korkuteli ilçesinde Nazlı İrfan Önal İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, düzenledikleri Yerli Malı etkinliği ile yerli malı tüketiminin önemine dikkat çekti.Etkinlik kapsamında öğrenciler haftanın önemiyle ilgili afiş tasarımı yaparak yarıştılar. 'İthal falan, hepsi yalan, önemli olan, çalış kazan' sloganlı afiş dikkat çekti. Okul müdürü Süleyman Karaca, "Yerli üretim için, yerli malı kullanımı çok önemli. Gelecekte, üreten ve kendine yetebilen bir ülke olmak adına bu tür etkinliklerle gençlerimize bilinç kazandırmayı önemsiyoruz" diye konuştu. Karaca ayrıca çocukları zararlı ve asitli içeceklerden uzaklaştırarak, yerli ve doğal ürünlere yöneltmeyi amaçladıklarını söyledi.