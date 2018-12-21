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Aşanan acılar sahnelendi

’da yaşayan mülteciler, göçmenlerin yaşadığı sıkıntıları konu alan bir tiyatro oyununu sahneledi

Giriş Tarihi: 21.12.2018
Aşanan acılar sahnelendi
Isparta'da '18 Aralık Dünya Göçmenler Günü' kapsamında kentte yaşayan mülteciler, göçmenlerin yaşadığı sıkıntıları konu alan oyun sahneledi. Tiyatro oyununda duygu dolu anlar yaşandı. Mülteciler Komisyon Başkanı ve eğitici İran uyruklu Pouneh Jabbari tarafından hazırlanan proje ile göçmenlerin yaşadığı sıkıntıları ele alındı. Proje çerçevesinde, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde sunulan tiyatro gösterisinin yanı sıra mültecilik konusunda şiir ve müzik dinletisi de gerçekleştiridi.

TÜRKİYE SAHİP ÇIKIYOR
TIYATRODA göçmenlerin ülkelerindeki savaş çileleri, sınırda yaşadığı sıkıntılar, salgın hastalıklar, yollarda karşılaştıkları sorunlar ve terör örgütleri tarafından yapılan idam ve eziyetler konu alındı. Tiyatro gösterisinde ayrıca Türkiye'nin, sınıra gelen tüm ülke vatandaşlarına misafirperver tavrı, sahip çıkması dile getirildi. Oyunda rol alan mülteci oyuncular, 5 ayrı dilde Türkiye ve Türk halkına teşekkür etti. Daha önce mülteci olarak Türkiye'ye gelene kadar kendisinin de bir süre sıkıntı çektiğini, ifade eden Jabbari, Türkiye'de sığınmacıların sorunlarına çare olma amacıyla hareket ettiklerini dile getirdi.
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Aşanan acılar sahnelendi
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