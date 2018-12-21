Aşanan acılar sahnelendi

BUGÜN NELER OLDU

Isparta'da '18 Aralık Dünya Göçmenler Günü' kapsamında kentte yaşayan mülteciler, göçmenlerin yaşadığı sıkıntıları konu alan oyun sahneledi. Tiyatro oyununda duygu dolu anlar yaşandı. Mülteciler Komisyon Başkanı ve eğitici İran uyruklu Pouneh Jabbari tarafından hazırlanan proje ile göçmenlerin yaşadığı sıkıntıları ele alındı. Proje çerçevesinde, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde sunulan tiyatro gösterisinin yanı sıra mültecilik konusunda şiir ve müzik dinletisi de gerçekleştiridi.TIYATRODA göçmenlerin ülkelerindeki savaş çileleri, sınırda yaşadığı sıkıntılar, salgın hastalıklar, yollarda karşılaştıkları sorunlar ve terör örgütleri tarafından yapılan idam ve eziyetler konu alındı. Tiyatro gösterisinde ayrıca Türkiye'nin, sınıra gelen tüm ülke vatandaşlarına misafirperver tavrı, sahip çıkması dile getirildi. Oyunda rol alan mülteci oyuncular, 5 ayrı dilde Türkiye ve Türk halkına teşekkür etti. Daha önce mülteci olarak Türkiye'ye gelene kadar kendisinin de bir süre sıkıntı çektiğini, ifade eden Jabbari, Türkiye'de sığınmacıların sorunlarına çare olma amacıyla hareket ettiklerini dile getirdi.