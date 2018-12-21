Baba-kız arasına ‘kira’ girdi

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ANTALYA'DA Mehmet Özen (78), 2.5 yıldır evinde oturan kızı Yasemin Güneş'i (43), kira ödemediği gerekçesiyle icraya verip tahliye davası açtı. Kepez ilçesi Yeni Doğan Mahallesi'ndeki dairesini kızı Yasemin Güneş'e oturması için veren Mehmet Özen, aralarında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle kızından kira ödemesini istedi. Güneş kabul etmeyince, Özen, kızını icraya verdikten sonra tahliye davası açtı.Antalya 2'nci İcra Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada icra takibinin devamına, 7 bin 200 liralık alacağın yüzde 20'si olan 1440 lira icra inkar tazminatının davacıya verilmesine ve dairenin tahliyesine karar verildi. Kardeşinin yönlendirmesiyle babasının kendisinden kira istediğini öne süren Yasemin Güneş, "Evimde kiracı durumuna düştüm. Sürekli kapıma geldi, eşyalarımı aşağıya atmaya kalkıştı" diye konuştu.Güneş, yaşananlar nedeniyle eşinin boşanma davası açtığını belirterek, "Babamın gözünü para pul bürüdü" dedi. Telefonla ulaşılan Mehmet Özen ise evlerin biriken vergi borçları için kızından para istediğini söyledi. Özen, "Biz borç harç içindeyken hem evde bedava oturup, hem de bize yardım etmemesine kızdım" dedi.