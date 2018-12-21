Cahiller iftira attı

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, amatör spor kulüplerine yaş kategorilerine göre 3.5 ve 7 bin lira olmak üzere toplamda 106 spor kulübüne 382 bin Lira yardım yaptı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 33 bin kişilik stat ve 10 bin kişilik spor salonunun yapımını engelleyenleri spor cahili olarak ilan etti. Türel, Konyaaltı sahilini halka kapatacaklarını ileri sürenlerinde iftiracı olduğunu söyledi,2017 yılında nakdi yardım sözünü verdiğini hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "Önceden topu, eşofmanı formayı bulamayacak durumda olan kulüplerimiz, şu anda 'Yeter Menderes Başkan, malzeme desteğine doyduk biraz da nakdi yardımla gel' diyebiliyor" dedi. Amatörün yanı sıra profesyonel anlamda da şehre katkı sunmak için daha önce birçok projeye imza attıklarını söyleyen Türel, Antalyaspor Stadyumu'ndan örnek vererek isim vermeden dönemin muhaliflerine yüklendi. 33 bin kişilik stadyumu yaparken zorluklar çektiğini ifade eden Başkan Türel, "Güya spor düşkünü tipler, o stadı bize yaptırmamak için adeta canla başla savaşıyorlardı. Neymiş trafiği sıkıştıracakmış. Ayda iki defa maç oynuyoruz. Maç saatinden önce ve sonra buradan geçiyorum hiç de trafik sıkışmıyor. Bu işlere karşı çıkanlar bilgi sahibi olmadığı gibi spor cahili. Neymiş efendim; 100. yılda amatör sporlarımız sahası varmış onlar yok edilmiş. En iyisini yaptık. Biz mutlaka yerine yenisini yapıyorsak en iyisini yapıyoruz" diye konuştu.Büyükşehir Belediyesi'nin Antalya'da üç spor salonu inşa etmekte olduğu kaydeden Başkan Türel, "Konyaaltı'nda kapalı spor salonu inşa ediyoruz. Ayrıca Orman Bölge Müdürlüğü içinde birisi güreş ile ilgili olmak üzere iki tane spor salonunu da bitirmek üzereyiz. Antalya'yı rakiplerinden öne geçecek noktaya, bir çağdaş şehir yapma noktasında ilerletmek zorundayız. Eski stadyumu, millet bahçesi yaptık halka açık yeşil alan ve park haline dönüştürdük. yerine 33 bin kişilik modern bir tesisi de yine biz kazandırdık. Ama biz bunları yapmaya çalışıyorken bazıları maalesef çıkıyor olmaz diyor" ifadelerini kullandı.100. Yıl'daki 40 dönümlük araziyi halka açık yeşil alan ve park yapacaklarını belirten Menderes Türel şunları söyledi: "Üzerinde artık yapı, beton olmayacak. Burada içinde spor sahalarının da bulunduğu Millet Bahçesi'ni Antalya'ya hediye edeceğiz. Buradan çevrecilere duyurulur. Bazı çevreciyim diye geçinip, Antalya'ya bir ağaç bile dikmeyenler var ya, onlar bu işler için teşekkür etmeyi de bilmezler. Bakıyorum iki üç gündür tık yok. Konyaaltı sahilinin beton zeminini yeşile dönüştürdük, 6 bin ağaç diktik. Bana halka kapatacak diye iftira attılar. Şimdi bu iftirayı atanlar oradan çıkmıyorlar. Çevrecilik nasıl oluyor gelsinler bu projeleri görsünler."ANTALYA Amatör Spor Kulüpleri Birliği (ASFK) Başkanı Metin Bulut ise, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e teşekkür etti. Türel'in spor dostu bir başkan olduğunu vurgulayan Bulut, "Menderes Başkanın 5 yıl içerisinde yapmış olduğu sportif faaliyetleri saymakla bitmez. Antalyaspor'umuza yapmış olduğu Avrupa standartlarındaki Döşemealtı'ndaki spor tesisleri 5 yıldızlı otelden farklı değil. Amatör takımlarımıza malzeme yardımını, ulaşım yardımını eksiksiz olarak tüm kulüplerimize yapıyor. 2017 Nisan ayında vermiş olduğu nakdi yardım sözünü gerçekleştirdiği için teşekkür ediyorum" dedi. Törene, TFF Akdeniz Bölge Müdürü Ahmet Köksalan, spor kulübü başkanları, takım antrenörleri ve sporcuların katıldı.