Fethiye vergi rekortmenleri belli oldu

BUGÜN NELER OLDU

MUĞLA'DA 2017 vergilendirme dönemi Gelir Vergisine göre, ilk 100'e giren isimler belirlendi. Fethiye'den de olmak üzere pek çok rekortmen isimlerinin açıklanmasını istemeyince, listede Fethiye'den 5 isim göze çarptı. Kurumlar Vergisinde ise Fethiye'den 8 kurum ilk 100'e girerek dikkat çekti. Fethiye'den Ramazan Bazar sahibi Ramazan İldan 441 bin TL ile Muğla'da 23'üncü, Muğla eski Milletvekillerinden Ali Hilmi Döğerli 404 bin TL ile 26'ncı sırada yer aldı. Kurumlarda ise Fethiye'den Belcekız Otelcilik ve Turizm A.Ş. 861 bin TL ile 23'üncü, Medcezir Otomotiv Sanayi A.Ş. ise 860 bin TL ile 24'üncü sırada yer aldı.