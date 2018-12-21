Kesik baş cinayetine ağırlaştırılmış müebbet

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ANTALYA'NIN Serik ilçesinde eski eşi Leyla Kavak'ı (35) cinsel saldırıda bulunduktan sonra, başını keserek öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Demirhan (52), ağırlaştırılmış ömür boyu ve 19 yıl hapis cezalarına çarptırıldı. İki çocuk annesi Leyla Kavak'ın başı kesik cesedi, 2014 yılında Serik'in Akbaş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunmuştu. Cinayetin ardından Kavak'ın eski eşi Mehmet Demirhan tutuklandı.Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın karar duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, Mehmet Demirhan'a indirim uygulamadı ve 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'nitelikli cinsel istismar' suçundan da 15 yıl hapis cezası verdi. Ayrıca Demirhan'a, Leyla Kavak'ın yakını Mehmet Kavak'a yönelik iftira ve hürriyetten yoksun bırakma suçları için de 4 yıl ceza verdi.Suç delillerini gizleme ve yok etme suçlamasıyla yargılanan Mehmet Demirhan'ın kardeşi Ömer Demirhan da 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ceza iyi hali nedeniyle 1 yıl 8 aya indirildi ve serbest bırakıldı.