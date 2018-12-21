Kuaför adayları iyilik için saç kesti

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MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Mesleki Eğitim Merkezi'nde erkek ve kadın kuaförlüğü bölümünde eğitim gören öğrenciler örnek bir projeye imza atıyor. Kuaför adayları 'Gelecek Bizimle Şekillenecek' projesi kapsamında merkeze uzak okullardaki öğrencilerin saç kesimini ve bakımını yapıyor. Projenin ilk adımı Bozyer Şehit Ali Galip Met Okulu'ndaki öğrencileri ile atıldı.Okul öğrencilerinin saçlarını kesen kuaför adayları, onlara hediye de dağıttı. Kuaförlük eğitimi alan 15 öğrenciye köy okulu gezisinde proje sorumlusu öğretmenler Reyhan Naldemir, Fatma Kendirli ile müdür yardımcısı Osman Barış Nazlı da eşlik etti. Nazlı, projenin diğer okullarla devam edeceğini belirterek, "Amacımız buradaki öğrencilere mutlu bir anı bırakmak. Fethiye'nin ve Seydikemer'in diğer okullarına da gitmeye çalışacağız" dedi.