Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Olcan gönderildi

Olcan gönderildi

Giriş Tarihi: 21.12.2018
Olcan gönderildi
SABAH Akdeniz'in dün 'Ne zaman Olcan' başlığı ile gündeme getirdiği Antalyaspor'un son transferi Olcan Adın'ın kulübü ile yolları ayrıldı. Transferin son günü 1 yıllık sözleşme imzalayan 32 yaşındaki Olcan'ın kulüpten alacaklarına karşılık sözleşmesi feshedildi.

DANİLO DA AYRILMIŞTI!
Olcan sezon başından beri biri U21 ikisi Türkiye Kupası maçı olmak üzere üç maçta sadece 215 dakika süre alabilmişti. Öte yandan kırmızı-beyazlı ekip, 2016 yılında Ukrayna'nın Dnipro takımından ayrıldıktan sonra sözleşme imzaladığı orta saha oyuncusu 28 yaşındaki Danilo ile de yollarını ayırmıştı. Danilo, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Olcan gönderildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN