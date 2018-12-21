Olcan gönderildi

BUGÜN NELER OLDU

SABAH Akdeniz'in dünbaşlığı ile gündeme getirdiği Antalyaspor'un son transferi Olcan Adın'ın kulübü ile yolları ayrıldı.Öte yandan kırmızı-beyazlı ekip,2016 yılında Ukrayna'nın Dnipro takımındanayrıldıktan sonra sözleşme imzaladığıorta saha oyuncusu 28 yaşındakiDanilo ile de yollarını ayırmıştı. Danilo,alacaklarının ödenmemesi nedeniyle sözleşmesinitek taraflı feshetmişti.