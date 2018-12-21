Olcan gönderildi

SABAH Akdeniz'in dün 'Ne zaman Olcan'
başlığı ile gündeme getirdiği Antalyaspor'un son transferi Olcan Adın'ın kulübü ile yolları ayrıldı. Transferin son günü 1 yıllık sözleşme imzalayan 32 yaşındaki Olcan'ın kulüpten alacaklarına karşılık sözleşmesi feshedildi. DANİLO DA AYRILMIŞTI! Olcan sezon başından beri biri U21 ikisi Türkiye Kupası maçı olmak üzere üç maçta sadece 215 dakika süre alabilmişti.
Öte yandan kırmızı-beyazlı ekip,
2016 yılında Ukrayna'nın Dnipro takımından
ayrıldıktan sonra sözleşme imzaladığı
orta saha oyuncusu 28 yaşındaki
Danilo ile de yollarını ayırmıştı. Danilo,
alacaklarının ödenmemesi nedeniyle sözleşmesini
tek taraflı feshetmişti.