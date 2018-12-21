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Parmak izi ele verdi

Bıçaklanarak öldürülen emekli öğretmen ’un 2 katil zanlısından birisi komşusu çıktı. Zanlıları parmak izi ele verdi

Giriş Tarihi: 21.12.2018
Parmak izi ele verdi
Antalya'da emekli öğretmenin, 11 ay önce evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili biri komşusu 2 şüpheli gözaltına alındı. Emekli öğretmen Faik Akyol (61) 10 Ocak tarihinde Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'ndeki evinde bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

KATİL KOMŞUSU ÇIKTI
Ekipler olay yerinde yaptığı incelemede Akyol'un komşusu olan D.S isimli kadının evde parmak izini belirledi. Şüpheliyi teknik ve fiziki takibe alan ekipler toplanan delil ve telefon görüşmelerinin belirlenmesinin ardından D.S. ve erkek arkadaşı Ü.Ü.'yü gözaltına aldı. İki şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
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