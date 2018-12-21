Sayan ve Kaya’nın halaya son görevi

BUGÜN NELER OLDU

AİLE ve Sosyal Politikalar eski Bakanı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile kardeşi Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın halaları Ümmühan Sayan (85) son yolculuğuna uğurlandı. Muğla'nın Seydikemer İlçesi Çaltılar Mahalllesi'nde yaşayan ve Antalya'da 4 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ümmühan Sayan (85) son yolculuğuna uğurlandı.Fatma Betül Sayan Kaya ile kardeşi Ömer Fatih Sayan'da taziyeleri kabul ettiler. Cenaze merasimine Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla İl Jandarma Alay Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, Fethiye ve Seydikemer protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaş ta katıldı. 4 çocuk annesi Ümmühan Sayan'ın cenazesi Çaltılar Karaözler Mezarlığı'nda defnedildi.