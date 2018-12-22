Aktif yaşlılar örnek oldu

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AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bakanlığının Türkiye'deki farklı huzurevlerinde kalan 60 yaş üstü yaşlılar için Antalya'da düzenlediği '2018 Yetişkin Gençler Bocce Turnuvası'nın ödül törenine katıldı. Serik ilçesindeki bir otelde düzenlenen turnuvada, 29 ilden 42 takım mücadele etti. Dereceye giren takımlara madalyalarını veren Bakan Selçuk, ardından Vali Münir Karaloğlu ile bocce atışı yaptı.Antalya ev sahipliğinde gerçekleşen turnuvanın dünyada tek olduğunun altını çizen Bakan Selçuk, "Aktif yaşlanma konusunda tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bocce turnuvası da bunlardan biri. Bocce etkinliğimiz dünyada ilk ve tek olarak örnek gösteriliyor" diye konuştu. Yaşlıların yaşam standartlarını yükseltmeye çalıştıklarının altını çizen Selçuk, "396 huzurevi ve yaşlı bakım merkezimizde 26 bini aşkın çınarımızı misafir ediyoruz" dedi.