Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Alanya’da atıklar kıyıya vurdu

Alanya’da atıklar kıyıya vurdu

’nın Alanya ilçesinde fırtına ile birlikte kıyıya vuran atıklar sahili kapladı

Giriş Tarihi: 22.12.2018
Alanya’da atıklar kıyıya vurdu
ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde yağışlarla birlikte yükselen dalgalar, aralarında plastik ve cam şişeler ile ayakkabı ve kıyafetlerin de bulunduğu çok sayıda atığı kıyıya vurdu. Sabah saatlerinde Oba Sahili'nde yürüyüş yapanlar çok sayıda atığın kıyıya vurduğunu gördü. Plastik ve cam şişeler ile ayakkabı, giysi ve plastik poşet gibi birçok atık sahili kapladı.

1 KİLOMETRELİK ALAN
Yaklaşık 1 kilometrelik alana yayılan atıklar kötü bir görüntü oluşturdu. Vatandaşlar durumu Alanya Belediyesi'ne bildirdi. İhbar üzerine sahile gelen Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, atıkları topladı. Ekipler son günlerde artan yağışların denize dökülen akarsulardaki atıkları ve denizdeki atıkları gelgit ile kıyıya vurduğunu belirterek, vatandaşları atık atmamaları konusunda uyardı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Alanya’da atıklar kıyıya vurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN