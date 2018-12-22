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’da insanlık çuvala girdi

Giriş Tarihi: 22.12.2018
Burdur’da insanlık çuvala girdi
BURDUR'DA, dişi köpek ve çuval içinde bulunan yavrularına hayvanseverler sahip çıktı. Hayvanseverler, Karamanlı ilçesindeki tarlada, altı köpek yavrusunun çuval içine bırakılarak terk edildiğini gördü. Yavruların anneleri ile buluşmasını sağlayan hayvanseverler, karınlarını doyurduğu köpekleri bir kulübeye yerleştirdi.

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Hayvansever Yaşar Nazikler, köpekleri ihbar üzerine arkadaşıyla tarlada çuvalın içinde bulduklarını belirterek, "Şimdi anne köpek ile 6 yavrusu, sıcak bir yuvaya kavuştu" dedi.
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Burdur’da insanlık çuvala girdi
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