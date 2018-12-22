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Heykeller onarılıyor

’nın Atatürk ve Işıklar caddesine renk veren ve vandallar tarafından tahrip edilerek zarar verilen heykeller onarıma alındı

Giriş Tarihi: 22.12.2018
Heykeller onarılıyor
Antalya'nın en işlek caddelerinden Atatürk Caddesi ve Işıklar Caddesi üzerindeki Romalı ve sokak müzisyeni temalı heykellere 'vandallar' ın verdiği zararın izleri siliniyor. Sprey boya ile boyanan, bazı bölümleri kırılan, çöple doldurulan heykeller Büyükşehir Belediyesi tarafından bakıma alındı.

HEYKELTRAŞ ELE ALDI
Tahrip edilen bazı heykeller ise heykelleri yapan Heykeltıraş Nusret Demir tarafından onarılmak üzere söküldü. Heykeller, Demir tarafından onarılıp, eski haline getirildikten sonra e ski yerlrine monte edilecek. Nusret Demir, heykelleri 8 sene önce yaptığını ve caddelerde sergilenmeye başlandığını ifade ederek, "Özellikle tahrip edilmiş görünüyorlar. Bunları yaypan resmen sanat düşmanıdır. Böyle bir saldırı olduğu için çok üzüldük. Tahrip edilen bölümlerini atöylede onaracağız. Kısa bir süre sonra heykeller eski yerlerinde şehre renk katacak" diye konuştu.
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Heykeller onarılıyor
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