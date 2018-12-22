İhmaller can alıyor

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İş kazalarında Türkiye beşincisi olan Antalya'da, inşaatlarda çalışan işçiler yürekleri ağza getiriyor. Kanuna ve ölüme meydan okuyan işçiler tedbir almayarak ölüme davetiye çıkarıyor. 'İş Güvenliği Kanunu'nun hiçe sayıldığı inşaatlarda baret, emniyet kemeri ve güvenilir iskele kullanılmazken yaşanan kazaların büyük bir çoğunluğu yüksekten düşmekten kaynaklanıyor. Antalya'da yılın 11 aylık bölümde tedbirsizlik sonucu yaşamını yitiren işçi sayısı 29'a ulaştı. Türkiye'de 11 ay içerisinde toplamda bin 797 işçi çalışırken hayatını kaybetti. Yaşanan ölümlü kazaların yüzde 11'i Antalya'da meydana geldi.İş Güvenliği Uzmanları Derneği Antalya Temsilcisi Ayşegül Vural, iş sağlığı ve güvenliğine yeterince önem verilmemesi nedeniyle kazarın yaşandığını söyledi. Özellikle inşaatlarda gerçekleşen kazaların işveren ve işçi ihmallerinden yaşandığını belirten Vural, "Müteahhitler bu işi üzerlerinden atmak için alt taşeron ile sözleşme yapıyorlar. Ama bu sözleşme hiçbir şey ifade etmiyor. İş Güvenliği Yasası'na göre sorumluluk müşterek" dedi.İNŞAATLARDA iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurmak zorunlu oluğunu belirten Vural, 10 ve üzeri işçinin bulunduğu yerlerde sağlık personelinin sayısının da artması gerektiğini söyledi. Haftada 2 kez inşaatlarda denetimler yapılması gerektiğini ifade eden Vural, "Maalesef bu denetim ve kontroller kağıt üzerinde kayılıyor. İşverenler, akrabaları olan iş güvenliği uzmanlarına ve firmalara yaptırıyor" ifadelerini kullandı. İnşaatlarda yaşanan kazaların çoğunluğu yüksekten ve iskeleden düşme olarak yaşanırken Gizli Açlık Kan Şekeri'nin bunu tetiklediği ve inşaatlarda her gün bunun kontrol edilmesi gerektiği vurgulanıyor.İŞÇILERIN güvenlik için gereken eşyaları kullanmadıklarını belirten Vural, "Bareti harç karma kabı olarak kullanıyorlar. Oysa ki işe başlanmadan önce çalışanlara iş güvenliği ve iş başı eğitimlerinin verilmesi gerekiyor. İşverenler iş güvenliğini külfet olarak görüyor ve maliyetten kaçıyor. İşçiler ise güvenlik önlemi malzemelerini yük olarak görüp kullanmak istemiyor. Temelde eğitim verilerek iş güvenliği anlayışı yerleşmeli" diye konuştu.ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde bir işyerinin tadilatı sırasında yaşanan iş kazasında 1 kişi yaralandı. Manavgat'ın Side Cennetler mevkiinde bir işyerinin tadilatı sırasında yıkılan duvar, işçi Faik Y.'nin üzerine devrildi. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Faik Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.