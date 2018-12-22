İttifak ikiye bölündü

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA CHP ve İP arasındaki ittifakta ilk restleşme Kepez ve Aksu ilçeleri için yaşandı. Her iki partiden de, 'burası bizim kırmızı çizgimiz' mesajı geldi. Tartışma, CHP'nin Aksu için İsa Yıldırım'ı açıklamasıyla kızıştı. Büyükşehir'de CHP adayını destekleyeceğini açıklayan İP, karşılığında Kepez, Aksu, Kaş, Elmalı, Korkuteli, Alanya, Serik ve Kumluca'da CHP'nin aday çıkarmamasını talep etti.İttifakta ilk fire Aksu'da verilince, İP'den sert tepki geldi. Aksu'da AK Parti'nin ardından ikinci parti olduklarını vurgulayan İP İl Başkanı Ahmet Aydın, CHP'nin Aksu adayını kabul etmediğini, Kepez ve Aksu'nun kırmızı çizgileri olduğunu açıkladı. Aydın, "Kepez ve Aksu'yu alamazsam Muhittin Böcek de Büyükşehir'i alamaz. Eğer masa yıkılırsa, biz de Büyükşehir'de kendi adayımızı çıkarırız" dedi. İsa Yıldırım ise adaylığının geri çekileceği iddialarına karşı çıktı, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını ifade etti. Son açıklama CHP Kepez İlçe Başkanı Servet Yıldız'dan geldi. Yıldız, "Tüm kamuoyu bilsin ki Kepez'de partimizin kendi adayı olacaktır" diye konuştu.