Masa tenisinde heyecan sona erdi

KORKUTELİ Kaymakamlığı'nın 'Koşabiliyorken Koş' projesi kapsamında düzenlediği Masa Tenisi Turnuvası sona erdi. Korkuteli'nde düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası'na 7 kategoride 12'si kadın 120 sporcu katıldı. Müsabakalar sonunda miniklerde; Enes Egemen Koca 1'inci, Ahmet Demir 2'nci, Eray Taha Yörük 3'üncü oldu. Küçüklerde Batuhan Serik 1'inci, Muhammet Arslan 2'nci, Yunus Çetin 3'üncü olurken, yıldızlarda; Furkan Yıldız 1'inciliği, Muhammet Çatin 2'nciliği, Muhammet Talha Aldemir ise 3'üncülüğü elde etti. KIYASIYA YARIŞTILAR
Gençlerde Hüseyin Çetinkaya 1'inci, Şamil Arda Yeke 2'nci, Mehmet Gencer'in 3'üncü olduğu turnuvanın kadınlar kategorisinde Şengül Kaymak, Havva Aksarı ve Semra Ayan, Büyük Erkeklerde İbrahim Taştepe, Halil Akbulut ve Ahmet Gökalp ilk üç sırayı paylaştı. Veteranlarda ise, Ahmed Faruk Kanun 1'inci, Nihat Duman 2'nci ve Faik Ardahan 3'üncü oldu. Dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.