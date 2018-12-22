Masa tenisinde heyecan sona erdi

BUGÜN NELER OLDU

KORKUTELİ Kaymakamlığı'nın 'Koşabiliyorken Koş' projesi kapsamında düzenlediği Masa Tenisi Turnuvası sona erdi. Korkuteli'nde düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası'na 7 kategoride 12'si kadın 120 sporcu katıldı.Gençlerde Hüseyin Çetinkaya 1'inci, Şamil Arda Yeke 2'nci, Mehmet Gencer'in 3'üncü olduğu turnuvanın kadınlar kategorisinde Şengül Kaymak, Havva Aksarı ve Semra Ayan, Büyük Erkeklerde İbrahim Taştepe, Halil Akbulut ve Ahmet Gökalp ilk üç sırayı paylaştı. Veteranlarda ise, Ahmed Faruk Kanun 1'inci, Nihat Duman 2'nci ve Faik Ardahan 3'üncü oldu. Dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.