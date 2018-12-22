Özgür olmak istiyor

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Antalya'da bir yaşındayken babasından böbrek nakli yapılan ve enfeksiyon riski olduğu için evde eğitim hizmeti verilen 7 yaşındaki Berk Baş, hayallerini tablolara aktararak hayata tutunuyor.Ordu'da yaşayan Erdem ve Ümit Baş çiftinin oğlu Berk'e 7 yıl önce anne karnındayken kronik böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Doktorların gebeliğini sonlandırmasını önerdiği anne Ümit Baş bebeğini doğurdu. "Berk" adı verilen bebeğin doğuştan böbrek sorunu olduğu anlaşıldı, aile 6 yıl önce tedavi için Antalya'ya taşındı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavi görmeye başlayan Berk'e, 2012 yılında babasından böbrek nakledildi.Nakille hayata tutunan ve enfeksiyon riski nedeniyle okula başlayama Berk'e Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü, evde eğitim alması için öğretmen görevlendirdi. Berk kısa sürede okuma yazma öğrendi. Bu sürede çocuğun resim yeteneği de dikkatten kaçmadı. Antalya Bilim ve Sanat Merkezi'de 'Evde Sanatımla Ben de Varım' projesi kapsamındaki sanat koordinatörü Berk'e destek içigörevlendirildi. Aldığı eğitim ile büyük gelişme kaydeden En çok kuş resmi çizen Berk, tablolara çizdiği kuşlar kadar özgür olmak, arkadaşlarıyla oynamak istiyor.