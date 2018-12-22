Sanayicilerin gurur gecesi

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ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB), 2017 yılı en başarılı firmaları ödüllendirildi. Antalya OSB İdari Hizmet Binası'ndaki ödül törenine Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, ATSO, ANSİAD, BAİB gibi iş dünyasının önemli kurumlarının temsilcileri ile işadamları katıldı. Törende en yüksek kurumlar vergisi ödeyen, en yüksek satış hasılatı, en yüksek ihracat, en yüksek yatırım, en yüksek istihdam ve en yüksek kadın istihdamı gibi 13 kategoride toplam 47 sanayici ödüllendirildi. Gecede Onur-Saygı Ödülü Mehmet Nalbantoğlu'na, Duayen Sanayici Ödülü de Mustafa Ekici'ye verildi.Tüm sanayicileri kutlayan Vali Karaloğlu, "Sanayicilerimiz bizim için çok kıymetli, hepsi birer kahramandır" dedi. OSB'nin genişlemesi için öz kaynakla 280 dönümde kamulaştırma yapıldığını anlatan Karaloğlu, "Bir kısım yargı sürecine taşındı. Bu sürecin ardından 400 dönüm alanı planlayıp, acil ihtiyacı olan sanayicilerimize tahsis edeceğiz" dedi. Antalya'da üretime, ekonomiye katkı koyan herkesle gurur duyduklarını belirten Menderes Türel ise "70 sene önce Türkiye'nin gelişmesi yüzde 80-90 devlet yatırımlarıyla mümkündü ama bugün yüzde 90'ın üzerinde özel sektör yatırımlarıyla gerçekleşiyor" dedi.Murat Devrim YILMAZ / ANTALY