Şiddete ‘zumba’lı protesto

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde kadın şiddetine dikkat çekmek amacıyla zumba gösterisi yapıldı. Manavgat Belediyesi Sarılar Kadın Spor Merkezi tarafından, Cumhuriyet Meydanı'nda 'Kadına şiddete bir gün değil, her gün hayır' sloganıyla zumba gösterisi yapıldı. Meydanda toplanan kadınlar, kadına yönelik şiddetle ilgili dövizler açtı. Ardından kadınlar birlikte müzik eşliğinde meydanda zumba gösteri gerçekleştirdi.Dans gösterisinde, kadına yönelik şiddet canlandırıldı. Dans gösterisinin ardından kadınlara karanfil dağıtıldı.