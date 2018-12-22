Sporcu ordusu

BUGÜN NELER OLDU

TÜRK sporunun gelecekteki temelinin sağlam olması için Antalya'da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlattığı 'Okullar Sporla Buluşuyor' projesinin ikinci yılında 30 bin çocuğun sporla tanıştırılması hedeflendi. Geçen yıl 15 bin öğrencinin sporla tanıştığı proje sayesinde yetenekli çocuklar sporcu olarak yetiştiriliyor. Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Antalya'da 1-2-3-4'üncü sınıflarda okuyan öğrencilerin yanı sıra ilçelerde deki öğrencilerin de proje ile spor yapacağını belirtti. Hacıcaferoğlu,dedi. Hacıcaferoğlu,şeklinde konuştu.ANTALYA Spor Salonu'ndaki 14 antrenman salonunda 23 spor dalında gerçekleşen spor dalları hakkında bilgilendirme yapılıyor. Öğrencilerin yaş kategorilerine uygun olarak her gün 3 dönüşümlü atletizm, jimnastik, okçuluk, basketbol, voleybol, satranç, mini golf, bocce, tekvando, judo, kickboks, boks, muay thai, masa tenisi, eskrim, karate branşlarında 40 antrenör eğitim veriyor. Buralarda tespit edilen yetenekli sporcular, İl Spor Merkezleri Yaz ve Kış Spor Okullarına yönlendiriliyor.