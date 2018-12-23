10 bin kişiye iş kapısı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Büyükşehir Kampüste Şehir Söyleşileri kapsamında Akdeniz Üniversitesi öğrencileri ile bir araya geldi. Öğrencilerle keyifli bir sohbet gerçekleştiren Türel, şehir yönetimiyle ilgili öğrencilerin fikirlerini aldı. Öğrencilerin soru ve taleplerini de alan Başkan Türel, hiçbir talebe hayır demedi.Antalya'yı Antalyalılarla birlikte yönettiklerini vurgulayan Türel, ikinci etap, üçüncü etap raylı sistem gibi büyük projeleri vatandaşlara sorduğunu anlattı. Büyükşehir Belediyesi'nin Antalya'nın en büyük yatırımcı kuruluşu olduğunu söyleyen Türel, "Bu dönemde yaklaşık 10 milyar liraya yakın yatırım yapmışız. Ekonomi yatırımla yürür. Eğer yatırım yapmazsanız ekonomiyi büyütme, istihdama ve işsizliğe çözüm bulma şansınız yok" dedi.Konyaaltı Sahil Projesi'nin, Avrupa Konseyi'nden ödül aldığını kaydeden Türel, "Konyaaltı sahil projemiz Antalyalılar için bir yaşam alanı oldu. Bu projeyi biz sizler için yaptık. Muhalefettekiler maalesef memleketi kısır çekişmeye kurban ettikleri için memleket batsın ülke bizim olsun hedefini güdüyorlar. Biz bu ödüllü projeye başlarken birileri Konyaaltı Sahilinde insan zincirleri kurdular. Konyaaltı'nı halka kapatacak dediler. Tamamen halka açık bir proje olarak dünya birinciliği ödülü aldı. Konyaaltı Sahil Projesi sayesinde bin kişi iş sahibi oldu" diye konuştu.Şimdi aynı şeyi Boğaçayı'nda yaşadıklarını belirten Türel, "Boğaçayı'na tamamen yeşil alan park projesi yapıyoruz. İçinde bir tane ticari ünite yok. Yine aynı güruh biz bunu yapmayalım diye olur olmaz yanlış bilgilerle dezenformasyonlarla kafa karıştırmaya çalışıyor. Projenin devamında Hollywood'daki film stüdyolarının benzerlerini yapacağız. İçinde eğlence merkezleri de olan bir dünya projesi olacak. İçinde siz gençler için sinema akademisi de bulunacak. Gençler sinema akademisinde eğitim alıp dünyanın en ünlü yönetmenleri ve oyuncuları ile birlikte çalışma imkanını kazanıp, iş sahibi olacak. Tek başına Boğaçayı Projesinin içerisinde 10 bin kardeşimiz iş sahibi olacak" ifadelerini kullandı. Türel, 31 Mart'tan sondaki gündeminin metro olacağını kaydetti.BAŞKAN Türel, Akıllı Şehir Projesi kapsamındaki ücretsiz wi-fi hizmetini kampüse taşıma, 1200 kişilik kız ve erkek öğrenci yurdu, bisikletli ulaşımı teşvik için üniversite kampüsü içine ANTBİS sistemi kurma sözü verdi. Türel, üniversitenin kuzey çıkışına yapılacak portatif üst geçit çalışmalarının başladığını ve katlı kavşak çalışması ardından yapılacak kalıcı üstgeçide ise kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Aslıhan Kocapınar'ın ismini vermek istediklerini belirtti.