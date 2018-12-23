CK Enerji Akdeniz’den faiz indirimi kampanyası

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Antalya, Isparta ve Burdur'da yaklaşık 1.7 milyon aboneye hizmet veren CK Enerji Akdeniz Elektrik, perakende elektrik sektöründe yenilikçi uygulamalarıyla öne çıkıyor. Doğru enerji kullanımı amaçlı 'enerji okuryazarlığı' ve müşteri merkezlerinde sırayı bitiren online işlemler gibi sektördeki müşteri odaklı uygulamaların son halkası ise faiz indirimi oldu. Perakende elektrik sektörünün öncü şirketlerinden CK Enerji Akdeniz'in Genel Müdürü Erol Değerli, yeni kampanyayı ve dijitalleşmeden, doğaya yapılan desteklere kadar atılan adımları anlattı.2018'i 'Müşteri Memnuniyeti Yılı' ilan ettiklerini belirten CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Değerli, bu kapsamda birçok çalışma yaptıklarının da altını çizdi. Değerli, "Şubelerimizden hizmet alan müşterilerimizin memnuniyetini ölçmek ve onlara daha iyi hizmet vermek adına müşterilerimizi geri arayarak aldıkları hizmeti değerlendirmelerini istiyoruz. Eksik noktalarımızı bu şekilde tespit ederek gerekli iyileştirmeleri yapıyoruz" dedi. Değerli gelecek yıl da müşteri memnuniyeti hamlesinin devam edeceğine değindi."Düzenli olarak bağımsız şirketlere gizli müşteri ve müşteri memnuniyeti araştırmaları yaptırıyoruz" diye konuşan Değerli, memnuniyet düzeyinin şu anda yüzde 70'in üzerinde olduğunu açıkladı. Değerli, Konyaaltı Müşteri Hizmet Merkezi'nde pilot olarak başlattıkları 'Hızlı Çözüm Merkezi' hakkında da bilgi verdi. Değerli, "Hızlı Çözüm Merkezi ile kiosk üzerinden müşterilerimize fatura ödeme, borç sorgulama, online abonelik ve tahliye gibi şubede sıraya girmeye gerek kalmadan yapabilecekleri hizmetleri sunuyoruz. Müşterilerimiz aynı zamanda şubeyle ilgili taleplerini de kolayca iletebiliyor. 60 dakika içerisinde hemen dönüş sağlayarak çözüm üretiyoruz" ifadelerini kullandı.CK Enerji Akdeniz'in müşteri memnuniyeti adına getirdiği bir diğer yenilik de 'www.ckakdeniz.com.tr' adresi üzerinden başlattıkları 'canlı destek' uygulaması. Erol Değerli, "Hafta içi her gün 08.30-00.00 saatleri arasında web sitemizden bilgi isteyen veya şikayette bulunan tüm müşterilerimize anlık olarak geri dönüş sağlıyor ve yardımcı oluyoruz" diye konuştu.MÜŞTERILERIN borç ve faiz yükünü azaltma hedefi ile özel bir kampanya başlattıklarını açıklayan Değerli, "2018 tüm kurumların enflasyonla topyekün mücadele ettiği bir yıl. Biz de bu mücadeleye ortak olmak adına, müşteri memnuniyetini ilke edinen bir şirket olarak 31 Mayıs 2013 öncesinden borçları olan ve bu borçları, biriken faiz yükü nedeniyle ödemekte zorlanan müşterilerimiz için önemli bir adım attık. Bu kapsamda müşterilerimizin biriken faizlerini indiriyoruz" ifadelerini kullandı.İndirim kampanyasından yararlanmak isteyen abonelerin genel müdürlüğe bizzat başvuruda bulunması gerektiğini ifade eden Erol Değerli, kampanyaya katılımın yüksek olmasını beklediklerini vurguladı. Genel Müdür Değerli, "Amacımız yıllardır ödenmediği için faiz yükü giderek artan bu borçlardan müşterilerimizi kurtarmak ve onların yükünü hafifletmek" açıklamasında bulundu. CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli ayrıca 2019'un ilk aylarında müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir mobil uygulamayı da hayata geçireceklerini, bu uygulama ile sektörü birçok ilkle tanıştıracaklarını sözlerine ekledi.MÜŞTERİLERİNE elektrik dışında farklı alanlarda da indirim ve avantajlar sağlamak adına çalışmalar yapan CK Enerji Akdeniz Elektrik, 2018'in ilk aylarında 'CKPLUS Fırsatlar Dünyası'nı hayata geçirdi. Bu program ile tüm CK Enerji Akdeniz Elektrik müşterileri yiyecekten akaryakıta, eğlenceden sağlık hizmetlerine, güzellikten eğitime kadar birçok sektörde kendilerine özel sunulan kampanyalardan, faturalarındaki hesap numaraları ile kolayca yararlanabiliyor. Online alışverişlerde ise istisnai olarak farklı kodlar kullanılabiliyor. Tüm müşteriler www.ckplus.com. tr adresinden kampanya detaylarına 7/24 erişebiliyor. Ayrıca CK Enerji Akdeniz Elektrik'in fastPay ile yaptığı özel anlaşma sayesinde elektrik faturalarını fastPay uygulaması üzerinden ödeyen müşteriler, fatura tutarlarının yüzde 5'ine kadar indirim kazanıyor.Bu yıl altyapı sistemlerinde iyileştirmeler yaptıklarını ve hizmet merkezlerindeki işlem sürelerini yarı yarıya hızlandırdıklarını belirten Değerli, dijitalleşmede attıkları adımları da şöyle sıraladı: "Abone numarası ve işletme kodunu faturalardan kaldırarak tek numaralı sisteme geçtik. İşlemler tek bir 'hesap numarası' ile kolay bir şekilde yapılmaya başlandı. Güncellediğimiz web şubemiz ile de birçok işlemi şubeye gitmeye gerek kalmadan online yapılabilmesini sağlıyoruz. Geçmiş dönemde sadece şubelerden yapılabilen yeni ve devir abonelik işlemleri artık online olarak yapılabiliyor. Online abonelik, şubeye gidecek vakti olmayan müşterilerimiz için büyük kolaylık sağlıyor. https://websube.ckakdeniz. com.tr adresinden 2 dakika gibi kısa bir sürede abonelik başvurusu yapılabiliyor. Başvuruda bulunan müşterilerimizin sözleşmelerini kurye ile diledikleri adrese gönderiyoruz. 24 saat içinde de elektrik kullanımına başlayabiliyorlar. Abonelik sonlandırma yani tahliye işlemleri de artık web şubemiz üzerinden tek tuşla yapılabiliyor."CK Enerji Akdeniz Elektrik doğa ve çevre dostu uygulamaları ile de dikkat çekiyor. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ile enerji sektöründe bir ilke imza atarak Antalya, Burdur ve Isparta'daki sahipsiz, yardıma muhtaç ve kötü muamele gören sokak hayvanlarının tedavi masraflarını üstelenen şirket, Haziran 2017'den bugüne kadar geçen sürede 50'nin üzerinde sokak hayvanını tedavi ettirerek sahiplendirilmesine aracılık etti.ŞİRKET olarak hizmet bölgesi Akdeniz'de bir çevre bilinci oluşturmak ve doğaya katkı sağlamak adına çalıştıklarını ifade eden CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, "Bölgemizdeki müşterilerimizin çevre sorunlarına büyük hassasiyetle yaklaştığını gözlemliyoruz. Bu anlayışla Elmalı'da müşterilerimizin seçtiği bir alanda fidan dikimine başladık ve bugüne kadar müşterilerimiz adına 1.200 fidan diktik. Bu rakamı 10 binlere ulaştırarak bir 'CK Enerji Akdeniz Hatıra Ormanı' oluşturmayı planlıyoruz" dedi. e-Arşiv Fatura hizmeti ile de doğayı korumak için faturaları e-posta ile gönderdiklerini kaydeden Değerli, "Doğayı korumayı ve faaliyet gösterdiğimiz bölgemize bu anlamda destek olmayı en önemli hizmetlerden biri olarak görüyoruz" dedi.ENERJİNİN verimli kullanılması amacıyla enerji okuryazarlığı alanında önemli adımlar atan CK Enerji Akdeniz, müşterilerine enerji danışmanlığı yapıyor. Oluşturduğu danışman kadroları ile Antalya, Isparta ve Burdur'da vatandaşlarla bir araya gelen şirket, elektirğin nasıl daha verimli kullanılabileceği ve tasarruf etmek için neler yapılabileceği konusunda bilgilendirmelerde bulunuyor.