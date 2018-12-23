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şifresi banyoda çıktı

Giriş Tarihi: 23.12.2018
FETÖ şifresi banyoda çıktı
ANTALYA'DA FETÖ operasyonunda, 8 şüpheli yakalandı. 'Gaybubet evi' olarak bilinen evde yapılan aramada, çamaşır makinesine gizlenmiş sahte kimlik ve para ele geçirildi. Antalya'da Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, FETÖ üyelerinin saklandıkları 'gaybubet evi' olarak bilinen adreslere yönelik çalışma yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda, haklarında arama kaydı bulunan 8 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, çamaşır makinesi içersinde sahte kimlikler ve para ele geçirildi.
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FETÖ şifresi banyoda çıktı
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