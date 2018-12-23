Görme engelliler için ‘zilli’ önlem

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ANTALYA'DA yüzde 85 görme engelli Mert Yakıştır (16), yolda yürürken akıllı telefonla yazışan ya da sosyal medyayı takip edenlerin kendisini görmeyerek çarpmasını engellemek için beyaz bastonuna taktığı bisiklet ziliyle önlem aldı. Antalya'da doğuştan yüzde 85 görme engelli 16 yaşındaki Mert Yakıştır, ailesinin yönlendirmesiyle küçük yaşta spor ve teknolojiye ilgi duydu. Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü'nde 3 yıldır futbol oynayan Mert, eğitimi ve sosyal yaşamdaki başarılarıyla kendisi gibi görme engelli bireylere örnek oldu.