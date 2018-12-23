Özel sınıfta kesintisiz eğitim

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA hasta çocuklar için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde açılan 2 özel sınıfta kesintisiz eğitime devam ediliyor. Hastanedeki sınıflarda, kanser, lösemi, astım, kalp rahatsızlığı bulunan ve uzun süreli tedavi görmesi gereken çocuklar okuldaki eğitimin aynısını alıyor. Derslere, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen A. Neriman Bileydi İlköğretim Okulu öğretmenleri giriyor.Hasta çocuklar, eğitimlerinin aksamaması için tedavi saatlerinin dışında belirlenen program dahilinde ilköğretim 1'den 8'e kadar oluşturulan iki ayrı sınıfta ders alıyor. Eğitimden yılda ortalama 450 öğrenci faydalanıyor. A. Neriman Bileydi İlköğretim Okulu öğretmenleri Nazlı Özkaplan ile Birsen Vecel ise, öğrenci sayısının sürekli değiştiğini vurguladı. Özkaplan ve Vecel, "Bazen 4 bazen 18 öğrencimiz oluyor. Onlarda dersin yanında moral vermeyi de ihmal etmiyoruz" diye konuştu. Döşemealtı Mustafa Ayşe Altundal İlköğretim Okulu 3'üncü sınıf öğrencisi Ramazan Türk, "Buradaki sınıf sayesinde okulumu hiç aksatmadım" dedi. Lenfoma hastası 9 yaşındaki Dilşat İslamov da, "Burası evimiz gibi oldu" ifadelerini kullandı.