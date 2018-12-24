Antalya 4 yıl sonra zirvede

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Türkiye'deen çok yabancı turistin ziyaret ettiği şehirler sıralamasında 2000- 2014 yılları arasında Türkiye birincisi olan Antalya, 2014'te kaptırdığı ve 4 yıldır İstanbul'un elinde olan liderliği bu yıl geri aldı. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, İstanbul ve Antalya arasında 2000'li yılların başından itibaren devam eden rekabet olduğuna dikkati çekerek, bu rekabetin dünyada örneği olmadığını kaydetti.Recep Yavuz, resmi rakamlara göre bu yılın ekim ayı sonu itibariyle Antalya'nın 12.5 milyon rakamını geçtiğini, İstanbul'un ise 11 milyon 340 bine ulaştığını söyledi. Antalya'ya gelen turist sayısının kasım ayı sonu itibariyle Antalya'da turist sayısının toplamda 13 milyona yaklaştığını belirten Yavuz, "İstanbul için kasım ayı verileri ise henüz açıklanmadı. Ancak 1 milyon farkı koruduğumuzu düşünüyoruz" dedi.Gelen turistin geceleme sayıları açısından bakıldığında ise Antalya'nın İstanbul'a daha büyük fark attığına dikkati çeken Recep Yavuz, Antalya'ya gelen yaklaşık 13 milyon turistin geceleme sayısı ortalamasının 9 gün olduğunu, İstanbul'da bu ortalamanın 6 gün düzeyinde kaldığını söyledi.