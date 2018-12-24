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Araca çarptı otomobili yolda bırakarak kaçtı

Giriş Tarihi: 24.12.2018
Araca çarptı otomobili yolda bırakarak kaçtı
Burdur'da iki ayrı trafik kazasında üç kişi yaralandı. İlk kaza, Armağan İlci Bulvarı Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 15 DS 400 plakalı otomobille İbrahim Kurum yönetimindeki 15 AAC 054 plakalı kamyonet çarpıştı. Otomobilin sürücüsü kaza sonrası aracını bırakarak, olay yerinden kaçtı. İbrahim Kurum ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Diğer kazada da T.K.'nın kullandığı 32 K 3200 plakalı otomobil aydınlatma direğine çarptı. Hastaneye kaldırılan T.K.'nın 2.99 promil alkollü olduğu belirlendi.
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Araca çarptı otomobili yolda bırakarak kaçtı
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