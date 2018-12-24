Aşıklar unutulmadı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Halk Müziği İcra Heyeti 'Aşıklarımız Ozanlarımız Konseri' düzenledi. Antalya Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda düzenlenen konserde hafızalara kazınan en güzel türküler seslendirildi. Konser davetliler tarafından büyük beğeni topladı.Hafızalarda yer edinen; Şu Yüce Dağların Karı Eridi, Ervahı Ezelde, Ey Erenler Hak Aşkına gibi birbirinden güzel türkülerin seslendirildiği gecede geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Erdal İyiöz de anıldı. Gecenin sonunda Konservatuvar Şube Müdürü Kerem Önal, Koro Şefi Burhan Yacan ve sanatçılarına çiçek takdim etti.