Belek’te golf turnuvası

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Antalya'nın Serik ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Palazzo Belek Friendship Golf Cup'ta kaymakam, holding sahibi ve CEO'ların aralarında olduğu isimler yarıştı. Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde bulunan Kaya Palazzo Golf Kulübü tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen turnuvadaTurnuvada Ayhan Karaağaç birinciliği, Ercan Çek ikinciliği, Sefa Altınay ise üçüncülüğü elde etti.Turnuva sonunda düzenlenen törende Ali Özdoğan ve Kaya Palazzo Otel Genel Müdürü Alper Türlü tarafından dereceye girenlere ödülleri verildi.