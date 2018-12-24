Belek’te golf turnuvası

Antalya'nın Serik ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Palazzo Belek Friendship Golf Cup'ta kaymakam, holding sahibi ve CEO'ların aralarında olduğu isimler yarıştı. Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde bulunan Kaya Palazzo Golf Kulübü tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen turnuvada Kaymakam Haluk Şimşek, Calista Otel Sahibi Ali Özdoğan, Calista Otel Genel Müdürü Ali Kızıldağ'ın aralarında olduğu iş ve bürokrasi dünyasından 40 kişi mücadele etti. KAZANANLARA ÖDÜLLER VERİLDİ
Turnuvada Ayhan Karaağaç birinciliği, Ercan Çek ikinciliği, Sefa Altınay ise üçüncülüğü elde etti. Turnuvanın en uzun vuruş ödülünü Recep Ekici, deliğe en yakın vuruş ödülünü de Ercan Çek kazandı.
Turnuva sonunda düzenlenen törende Ali Özdoğan ve Kaya Palazzo Otel Genel Müdürü Alper Türlü tarafından dereceye girenlere ödülleri verildi.