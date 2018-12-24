Eksiğimiz çok ama taraftar yanımızda

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının son maçında bugün sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Takımda kart cezaları nedeniyle Celutska, Diego, Maicon, Doğukan ile sakat olan Charles forma giyemeyecek.
Mecvlüt ile Doukara'nın durumu ise maç saati netleşecek. Takım maç öncesi son hazırlıklarını tamamlarken, Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz sakat ve cezalı oyuncuların fazlalığına değindi. Eksikler nedeniyle ideal 11'i kurmakta zorlanacaklarına işaret eden Korkmaz, "Alt yapıdan kadroya oyuncu alacağım. 7 oyuncuyu oynatamayacağız ama onların yerine oynayan oyuncuların aynı performansı göstereceğine inanıyorum. Fenerbahçe karşısında kesinlikle çok koşmamız, çok mücadele etmemiz lazım. En büyük avantajımız taraftarımız, bu avantajı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz"
diye konuştu. Zor karşılaşmaya 'galibiyet parolası' ile çıkacaklarını vurgulayan Bülent Korkmaz, "Çok önemli bir takımla oynayacağız. Şu anki mevcut durumu aldatıcı olabilir sezonun ikinci yarısında farklı olacaklarını düşünüyorum. Her maçı çıkış kapısı olarak görüyoruz. Fenerbahçe'den fazla koşup, mücadele edip takım halinde oynarsak, gülen taraf biz oluruz" dedi. DEVRE ARASINDA TRANSFER ŞART
Korkmaz, ligin ilk yarısını bitirdikten sonra kulübün mali koşulları doğrultusunda devre arası transfer için yönetim kuruluyla konuşacaklarını da sözlerine ekledi. DIEGO DA BUGÜN YOK
Yeni Malatyaspor maçında 72. dakikada kırmızı kart gören Antalyasporlu Diego Angelo'ya verilen ceza belli oldu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Diego, 2 maçtan men ve 8 bin 500 TL para cezası aldı. Kupa maçında forma giyemeyen Diego, Fenerbahçe karşısında da takımını yalnız bırakacak. ZEMİN DÜŞÜNDÜRÜYOR
Antalyaspor'da maç trafiği sıklaştıkça artan zemin sorunları düşündürüyor. 10 gündür maç oynanmayan statta zeminde yoğun bir bakım çalışması yapıldı. Güneş görmeyen bölgelere suni güneş uygulaması yapıldı. Bozulan bölgeler yeniden onarıldı. Antalyaspor kulübünden bakım sonrası zemin sorununun azaldığı açıklandı.