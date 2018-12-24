Eksiğimiz çok ama taraftar yanımızda

BUGÜN NELER OLDU

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının son maçında bugün sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.Mecvlüt ile Doukara'nın durumu ise maç saati netleşecek. Takım maç öncesi son hazırlıklarını tamamlarken, Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz sakat ve cezalı oyuncuların fazlalığına değindi. Eksikler nedeniyle ideal 11'i kurmakta zorlanacaklarına işaret eden Korkmaz,diye konuştu. Zor karşılaşmaya 'galibiyet parolası' ile çıkacaklarını vurgulayan Bülent Korkmaz, "Çok önemli bir takımla oynayacağız. Şu anki mevcut durumu aldatıcı olabilir sezonun ikinci yarısında farklı olacaklarını düşünüyorum. Her maçı çıkış kapısı olarak görüyoruz. Fenerbahçe'den fazla koşup, mücadele edip takım halinde oynarsak, gülen taraf biz oluruz" dedi.Korkmaz, ligin ilk yarısını bitirdikten sonra kulübün mali koşulları doğrultusunda devre arası transfer için yönetim kuruluyla konuşacaklarını da sözlerine ekledi.Yeni Malatyaspor maçında 72. dakikada kırmızı kart gören Antalyasporlu Diego Angelo'ya verilen ceza belli oldu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Diego, 2 maçtan men ve 8 bin 500 TL para cezası aldı. Kupa maçında forma giyemeyen Diego, Fenerbahçe karşısında da takımını yalnız bırakacak.Antalyaspor'da maç trafiği sıklaştıkça artan zemin sorunları düşündürüyor. 10 gündür maç oynanmayan statta zeminde yoğun bir bakım çalışması yapıldı. Güneş görmeyen bölgelere suni güneş uygulaması yapıldı. Bozulan bölgeler yeniden onarıldı. Antalyaspor kulübünden bakım sonrası zemin sorununun azaldığı açıklandı.