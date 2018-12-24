Kandil geleneği sürüyor

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Antalya'nınAkseki ilçesinde demirci ustası Adem Çetin, güneş enerjisi kullanarak tamamen el işçiliğiyle kandil ve idare lambası üretiyor. 30 yıldır antikacılık yaptığını belirten Çetin, "Bir gaz ocağı ile başlayan antika merakımı eski antika ürünlerin birebir aynısını yapma merakımla devam ediyorum" dedi.Çetin, 80-100 yıl önce kullanılan ürünlerin birebir aynısını yaparak yeni nesillere bu ürünleri tanıtmak için uğraştığını ifade etti. Günde bir kandil ve fener yapabildiğini anlatan Çetin, ismini 'Son Demirci' koyduğu dükkanında deforme olan antikaları da tamir ediyor. Çetin'in koleksiyonunda gaz lambalarının yanı sıra soba, tarım aletleri, lambalı tahta kasalı radyolar, gramofon, daktilo, gaz ocağı gibi çeşitler de yer alıyor.