Mutsuzluğunuzdan mutlu olanlar var

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kepez sınırlarında imar ve mülkiyet sorunu yaşayan Avni Tolunay Mahallesinin sakinlerine, gelinen süreç ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve diğer ilgili kurum temsilcilerinin de hazır bulunduğu mahalle toplantısında Türel, müjdeli haberler verdi.2004 yılında ilk belediye başkanlığı döneminde Antalya'nın devasa mülkiyet sorunları ile karşılaştığını hatırlatan Başkan Türel, bazıları 50 yıldır çözülmemiş sorunların üzerine inançla gittiklerini anlattı. Bu amaçla atılan adımlara karşı CHP'nin direnciyle karşılaştıklarına değinen Türel, "Maalesef attığımız adımlar CHP'nin itirazları neticesinde hep akamete uğradı. Antalya'da bir kesim adeta sizin mutsuzluğunuzdan mutlu oluyor" dedi.Avni Tolunay'ın, Duraliler'in, Ünsal'ın imar sorununu da çözmek için yoğun çaba harcadıklarını belirten Türel, "Yine sizlerin mutsuzluğunu, mutluluk görenler zaman zaman yargıdaki girişimleri neticesinde bizi oyaladı. Yaptığımız imar planları yargıda olumsuzlukla neticelendi. Biz bu konuda yine yılmıyoruz. Eteğimizden çekiştirirler bizi oyalayabilirler. Ama hedefe ulaşmaktan bizi kimse alamaz" ifadelerini kullandı. Avni Tolunay'da da çözüm konusunda önemli adımlar atıldığına değinen Türel, "Artık Avni Tolunay'ın mülkiyet meselesine yönelik sorunları mahkeme kararı alan kardeşlerimiz ile ilgili çözülüyor. Yargı sürecinin de takipçisiyiz" dedi.Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile Sobacılar Çarşısı esnafını ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, bölgenin eski günlerinden çok daha güzel günlere gelmesini sağlayacaklarını söyledi. Başkan Türel, yeni yıl nedeniyle kent merkezinde aydınlatma konusunda da, "Bir aydınlatma çalışması yapacağız. Aydınlatma için ensaf hangi caddeyi, meydanı istiyorsa kendilerine tahsis edeceğiz" diye konuştu.